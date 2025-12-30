پخش زنده
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه از ثبت جشنواره سمنوپزان شهرستان صحنه در فهرست رویدادهای گردشگری کشورخبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، داریوش فرمانی گفت:جشنواره سمنوپزان با مشارکت گسترده مردم، هنرمندان و فعالان گردشگری، جاذبهای ارزشمند برای گردشگران داخلی و خارجی به شمار میرود و ثبت ملی آن، زمینهای برای معرفی بهتر فرهنگ مهماننوازی مردم صحنه و رونق اقتصادی در حوزه گردشگری روستایی و شهری فراهم میکند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمانشاه افزود: ثبت اینگونه رویدادهای محلی، علاوه بر صیانت از سنتها و آئینهای نواحی زاگرس، به توسعه گردشگری مسئولانه، ترویج فرهنگ پاسداری از طبیعت و معرفی ظرفیتهای ناملموس فرهنگی استان کمک میکند.