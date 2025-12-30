پخش زنده
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرد: در هفته اول دیماه، مجموعاً دو هزار میلیارد تومان به دو شرکت بیمه گر پرداخت شده است تا بخش دیگری از مطالبات درمانی بازنشستگان طرف قرارداد بیمه تکمیلی درمان سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴تسویه شود.
ازوجی افزود: سایر مطالبات نیز متناسب با عملکرد شرکتهای بیمهگر در تسویه بهموقع هزینههای درمانی، بهصورت منظم پرداخت خواهد شد تا روند ارائه خدمات به بازنشستگان بدون وقفه ادامه پیدا کند.
سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری گفت: بهبود خدمات بیمه تکمیلی و صیانت از حقوق بازنشستگان در اولویت این صندوق قرار دارد و همکاری مستمر با شرکتهای بیمهگر ادامه خواهد داشت.
براساس اعلام صندوق، در ماه گذشته نیز یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت مطالبات دو شرکت بیمهگر و تسویه هزینههای درمانی بازنشستگان و مراکز طرف قرارداد واریز شده بود.