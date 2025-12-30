پخش زنده
امروز: -
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: حماسه ۹ دی تجلی بصیرت، آگاهی و حضور بهموقع ملت ایران در دفاع از انقلاب و ولایت بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ محمد حسین صفار هرندی در مراسم نهم دی در مصلی جمعه بوشهربا تأکید بر نقش تعیینکننده مردم در عبور انقلاب اسلامی از فتنهها و تهدیدها و
با اشاره به پیچیدگیهای جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: دشمنان انقلاب اسلامی در سالهای گذشته تلاش کردهاند با بهرهگیری از ابزارهای رسانهای، جنگ روانی و نفوذ فکری، اراده و ایمان مردم را هدف قرار دهند، اما هر بار با هوشیاری ملت ایران ناکام ماندهاند.
وی با بیان اینکه فتنهها همواره با ظاهری فریبنده آغاز میشوند افزود: جریانهای انحرافی ابتدا با شعارهای جذاب و ادعاهای ظاهراً دلسوزانه وارد میدان میشوند، اما در ادامه ماهیت واقعی آنها که همسویی با دشمنان ملت ایران است، آشکار میشود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نهم دی را نقطه پایان یک توطئه بزرگ علیه جمهوری اسلامی دانست و گفت: در این روز، مردم بدون فراخوان رسمی و تنها براساس تکلیف دینی و انقلابی، وارد صحنه شدند و با حضور گسترده خود، بساط فتنه را جمع کردند.
صفار هرندی با اشاره به دشمنی مستمر استکبار جهانی بهویژه آمریکا با ملت ایران گفت: مسئله دشمن، اشخاص یا دولتها نیست، بلکه اصل استقلال، هویت دینی و ایستادگی ملت ایران در برابر سلطهطلبی است و به همین دلیل دشمنیها همچنان ادامه دارد.
وی تأکید کرد: شرط عبور موفق از این جنگ پیچیده، حفظ بصیرت، تقویت ایمان، اعتماد به توان داخلی و هوشیاری در برابر عملیات روانی و رسانهای دشمن است.
صفار هرندی گفت: تجربههای انقلاب اسلامی نشان داده است هر جا مردم در صحنه بودهاند، کشور از سختترین بحرانها با اقتدار عبور کرده و آینده نیز متعلق به ملت مقاوم و آگاه ایران خواهد بود.
وی با اشاره به دفاع مقدس دوازده روزه گفت:در جنگ ۱۲ روز حتی آنهایی که شاید احساسی نسبت به این نظام نداشتند به نظام اسلامی پناه آوردند و حامی نظام شدند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان هم با قدردانی از حضور باشکوه مردم گفت: این اجتماع عظیم نشاندهنده هویت ولایتمدار، انقلابی و بصیر مردم این استان است که هر سال پرشورتر از گذشته در صحنه حضور پیدا میکنند.
حجتالاسلام یوسف جمالی نهم دی را روز تجلی میثاق امت با ولایت دانست و افزود: در این روز، سیل خروشان مردم آتشی را که دشمنان برای ضربه زدن به نظام اسلامی برافروخته بودند خاموش کرد و فتنهای را که با محاسبات غلط طراحی شده بود، به شکست کشاند.
وی با اشاره به پیشگامی مردم استان در مقابله با فتنهها گفت: مردم این منطقه حتی پیش از حماسه نهم دی، در هشتم دیماه با حضور آگاهانه و انقلابی خود، بساط فتنهگری را جمع کردند و اجازه ندادند این جریان انحرافی در استان ریشه بدواند.
حجتالاسلام جمالی با بیان اینکه این استان سابقهای درخشان در ولایتمداری، ایثار و شهادت دارد، گفت: پرورش شهدای گرانقدری همچون شهید رئیسی، شهید آیتالله عاشوری و دیگر شهدای والامقام، نشاندهنده روحیه جهاد، مقاومت و استعمارستیزی مردم این دیار است.
وی همچنین از حضور دکتر صفار هرندی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به عنوان سخنران این مراسم قدردانی کرد و حضور ایشان را مایه غنای فکری و بصیرتی این اجتماع دانست.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان در پایان با تقدیر از همکاری نهادها و دستگاههای مختلف از جمله دفتر نماینده ولیفقیه در استان، ستاد نماز جمعه، استانداری، فرمانداری، سپاه، بسیج، بنیاد شهید و سایر مجموعههای فرهنگی و اجرایی، بر ضرورت تداوم وحدت، بصیرت و پایبندی به مسیر ولایت تأکید کرد.