به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، نماینده ولی فقیه در استان در جمع بانوان کنشگر فرهنگی و اجتماعی به جایگاه زنان در جامعه اشاره کردو گفت: حجاب برای بانوان مانع نیست بلکه عاملی برای رسیدن به کمالات و قرب به خداوند است.

مهمان این مراسم هم بهاره جنگروی مسئول مجموعه مردمی دختران انقلاب بود. این فعال فرهنگی گفت: فرهنگ ملی با عفت، حیا و حجاب گره خورده است .

وی با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر باید با چاشنی کار فرهنگی باشد افزود: یکی از توطئه های دشمنان در کنار موضوع اقتصادی ترویج بی حجابی است.

این فعال فرهنگی خاطرنشان کرد: دختران انقلاب پرچمداران دفاع از شهدا هستند و انجام کارهای فرهنگی و برگزاری محفل های کنشگری می تواند در زمینه ترویج حجاب و عفاف در جامعه موثر باشد.

