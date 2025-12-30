پخش زنده
مراسم بانوی ایرانی با حضور جمعی از کنشگران فرهنگی و اجتماعی در سمنان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، نماینده ولی فقیه در استان در جمع بانوان کنشگر فرهنگی و اجتماعی به جایگاه زنان در جامعه اشاره کردو گفت: حجاب برای بانوان مانع نیست بلکه عاملی برای رسیدن به کمالات و قرب به خداوند است.
مهمان این مراسم هم بهاره جنگروی مسئول مجموعه مردمی دختران انقلاب بود. این فعال فرهنگی گفت: فرهنگ ملی با عفت، حیا و حجاب گره خورده است .
وی با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر باید با چاشنی کار فرهنگی باشد افزود: یکی از توطئه های دشمنان در کنار موضوع اقتصادی ترویج بی حجابی است.
این فعال فرهنگی خاطرنشان کرد: دختران انقلاب پرچمداران دفاع از شهدا هستند و انجام کارهای فرهنگی و برگزاری محفل های کنشگری می تواند در زمینه ترویج حجاب و عفاف در جامعه موثر باشد.