در نشست مشترک مسئولان حوزه سلامت و مدیریت شهری شهرستان مهریز، بر لزوم همکاری بین‌بخشی، آموزش همگانی و تقویت زیرساخت‌ها برای کاهش تصادفات موتورسواران و ارتقای ایمنی شهروندان تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در راستای ارتقای سلامت عمومی و کاهش حوادث ترافیکی، نشست مشترکی با حضور سرپرست مدیریت کاهش خطر در حوادث، معاون بهداشت، رئیس شبکه بهداشت و درمان مهریز و رئیس شورای شهرستان برگزار شد و راهکار‌های عملی کاهش تصادفات موتورسواران مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، دکتر شریفی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری، کاهش تصادفات موتورسواران را از اولویت‌های مهم حوزه سلامت دانست و گفت: با برنامه‌ریزی هدفمند، آموزش‌های عمومی و بهبود زیرساخت‌های شهری می‌توان گام‌های مؤثری در پیشگیری از حوادث رانندگی و صیانت از جان شهروندان برداشت.

سرپرست مدیریت کاهش خطر در حوادث و بلایا در معاونت بهداشت نیز با اشاره به نقش محوری پیشگیری در مدیریت بحران اظهار کرد: کاهش تصادفات صرفاً با اقدامات درمانی محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند آموزش، فرهنگ‌سازی و ایجاد زیرساخت‌های ایمن شهری است. معاونت بهداشت آمادگی دارد با اجرای برنامه‌های آموزشی و همکاری با نهاد‌های محلی، زمینه کاهش خطر و ارتقای ایمنی جامعه را فراهم کند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان مهریز در ادامه، به برخی چالش‌ها و کمبود‌های موجود در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی اشاره کرد و خواستار همراهی و حمایت شورای شهر برای رفع این مسائل شد.

رئیس شورای شهرستان مهریز نیز ضمن اعلام آمادگی برای همکاری همه‌جانبه، بر ضرورت فرهنگ‌سازی به‌ویژه در میان جوانان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی برای افزایش ایمنی موتورسواران تأکید کرد.

در پایان این نشست، حاضران بر تشکیل کارگروه مشترک به‌منظور تدوین و اجرای راهکار‌های عملی در حوزه کاهش تصادفات و ارتقای خدمات بهداشتی توافق کردند.