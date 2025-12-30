به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رسول روستائی با اشاره به اینکه هفت دستگاه رمز ارز در این مزرعه غیرمجاز کشف شد افزود: این تعداد ماینر معادل برق ۱۰۰خانوار مصرف است.

وی بیان کرد: استفاده مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز افزون بر تحمیل خسارت مالی سنگین به شبکه برق و ایجاد نوسانات، موجب خاموشی‌های ناگهانی، آسیب به تجهیزات خانگی و صنعتی و همچنین افزایش مصرف بی‌رویه انرژی می‌شود به همین علت با عاملان استخراج رمزارز در به صورت غیرمجاز برخورد می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: از ابتدای سال‌جاری تاکنون ۱۴۵ دستگاه ماینر از مزارع استخراج رمزارز غیرمجاز استان کشف و ضبط شده است.

روستائی ابراز داشت: از ابتدای طرح جمع آوری انشعابات و مصارف غیر مجاز یکهزار و ۱۳۲دستگاه ماینر غیر مجاز در ۳۲ مرکز غیرمجاز کهگیلویه و بویراحمد کشف و ضبط شده است.

وی ادامه داد: تاکنون بیش از سه میلیارد ریال پاداش عوامل معرفی مراکز غیر مجاز استخراج رمز ارز در استان پرداخت شده است.