کشف مزرعه استخراج رمزارز در روستای شهرستان بویراحمد
مدیرعامل شرکت توزیع برق کهگیلویه و بویراحمد گفت: مزرعه استخراج رمزارز غیرمجاز در یک واحد مسکونی در روستای امامزاده مختار کشف شده است.
وی بیان کرد: استفاده مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز افزون بر تحمیل خسارت مالی سنگین به شبکه برق و ایجاد نوسانات، موجب خاموشیهای ناگهانی، آسیب به تجهیزات خانگی و صنعتی و همچنین افزایش مصرف بیرویه انرژی میشود به همین علت با عاملان استخراج رمزارز در به صورت غیرمجاز برخورد میشود.
مدیرعامل شرکت توزیع برق کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون ۱۴۵ دستگاه ماینر از مزارع استخراج رمزارز غیرمجاز استان کشف و ضبط شده است.
روستائی ابراز داشت: از ابتدای طرح جمع آوری انشعابات و مصارف غیر مجاز یکهزار و ۱۳۲دستگاه ماینر غیر مجاز در ۳۲ مرکز غیرمجاز کهگیلویه و بویراحمد کشف و ضبط شده است.
وی ادامه داد: تاکنون بیش از سه میلیارد ریال پاداش عوامل معرفی مراکز غیر مجاز استخراج رمز ارز در استان پرداخت شده است.
روستائی تصریح کرد: مشترکان گرامی میتوانند در صورت مشاهده و یا اطلاع از مراکز نگهداری ماینر و محلهای استخراج رمز ارز غیرقانونی، با ارسال پیامک به سرشماره *۳۰۰۰۵۱۲۱* از جوایز یک تا ۲۰۰ میلیون تومانی بهرهمند شوند.