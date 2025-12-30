به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنا بر اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه و با توجه به مصوبه کارگروه بهینه سازی انرژی، واحد‌های قضائی و اداری قوه قضائیه در استان تهران در روز چهارشنبه ۱۰ دی تعطیل است.

ضمناً ترتیبی اتخاذ شود تا نسبت به تجدید وقت دادرسی، به‌ویژه در پرونده‌های زندانی‌دار، در نخستین فرصت اقدام شود، به‌نحوی که موجب اطاله دادرسی و تضییع حقوق اصحاب دعوی فراهم نشود.

همچنین در سایر استان‌هایی که توسط مقامات محلی تصمیمات مشابه اتخاذ شده است در واحد‌های قضائی و اداری نیز قابل اعمال است.