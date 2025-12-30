پخش زنده
وزارت امور خارجه عربستان سعودی با صدور بیانیهای، اقدامات امارات متحده عربی در یمن را بسیار خطرناک توصیف کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره؛ وزارت امور خارجه عربستان سعودی با صدور بیانیهای اقدامات امارات متحده عربی، در یمن را بسیار خطرناک توصیف کرد و گفت: اقدامات امارات با مبانی ائتلاف حمایت از مشروعیت در یمن، همخوانی ندارد. از فشار امارات بر شورای انتقالی جنوبی برای عملیات در حضرموت و المهره ابراز تأسف میکنیم. بر تعهدمان نسبت به امنیت، ثبات و حاکمیت یمن و حمایت کامل از رئیس شورای ریاست جمهوری تأکید میکنیم. هر نوع تعرض یا تهدید علیه امنیت ملی پادشاهی سعودی، خط قرمزی است که در مواجهه با آن در اتخاذ هر اقدام لازم تردید نخواهیم کرد. بار دیگر تأکید میکنیم که مسئله جنوب عادلانه است و تنها راه حل آن، میز گفتوگو است. بر ضرورت پاسخگویی امارات به درخواست یمن برای خروج نیروهای نظامی اش از خاک یمن ظرف ۲۴ ساعت تأکید میکنیم. بر اهمیت توقف هر نوع حمایت نظامی یا مالی از هر طرفی در داخل یمن تأکید میکنیم. امیدواریم عقلانیت حاکم شود و اصول برادری و حسن همجواری که بین کشورهای شورای همکاری و مصلحت یمن برقرار است، بر اوضاع غلبه یابد. امیدواریم امارات گامهای مورد انتظار را برای حفظ روابط دوجانبه بین دو کشور برادر بردارد.