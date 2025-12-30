انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا رویدادی مهم و سرنوشت‌ساز است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرماندار گلپایگان در جلسه نهضت پاسخگویی با حضور اهالی محله کاظم‌آباد گفت: ثبت‌نام داوطلبان شورا‌های اسلامی از بیست‌ویکم ماه جاری آغاز می‌شود و مشارکت مردم در این انتخابات اهمیت بالایی دارد.

علی‌اکبر رضایی همچنین، از تشکیل کمیته‌ای ویژه در فرمانداری برای ساماندهی مشاغل مزاحم محله کاظم‌آباد خبر داد و افزود: جابجایی تیر‌های برق تا پایان فصل بهار سال آینده و آسفالت معابر طبق برنامه‌ریزی شهرداری اجرا می‌شود.