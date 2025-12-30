به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ،مجتبی اکبر پور رئیس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دامغان گفت: پارسال ۴۰ میلیارد ریال اعتبار برای رونق هنر های دستی و اشتغالزایی در نظر گرفته شده بود و امسال این رقم ۲ برابر شد و به ۸۰ میلیارد ریال رسیده است.

وی گفت: از اعتبارات تبصره ۱۵ هم به هر متقاضی ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت میشود.

به گفته وی ، این اعتبارات برای اشتغال هنر های دستی در زمینه چرم دوزی، پاچه قلمکار، سفال و سرامیک بوده است.