به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مراسم محوری گرامیداشت نهم دی‌ماه با حضور اقشار مردم و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در مسجد انقلاب بجنورد برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین احمد میرعمادی در این مراسم محوری گفت: یوم‌الله ۹ دی جلوه‌ای روشن از وحدت، آگاهی و انسجام ملت ایران در دفاع از ارزش‌های دینی و انقلابی است.

وی افزود: حفظ اتحاد و هوشیاری در برابر جنگ نرم دشمنان، از مهم‌ترین وظایف آحاد جامعه به‌ویژه نسل جوان است و ملت ایران با تکیه بر ولایت فقیه، همواره نقشه‌های دشمن را خنثی کرده است.

وی با اشاره به اینکه دشمنان همواره در حال طراحی توطئه هستند، افزود: باید با هوشیاری و آگاهی در برابر نقشه‌های دشمنان ایستادگی کرد.

حجت‌الاسلام احمد میرعمادی خاطر نشان کرد: نهم دی ماه روزی تاریخی و ماندگار و درسی بزرگ برای دوستان و دشمنان انقلاب اسلامی است که بر اهمیت وحدت، انسجام و شناخت شیوه‌ها و راهبرد‌های دشمنان تأکید دارد.

در این مراسم، شرکت‌کنندگان با تجدید بیعت با آرمان‌های امام راحل (ره) و انقلاب اسلامی، بار دیگر بر تبعیت از منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند.

در پایان این مراسم، ضمن قدردانی از خانواده‌های معظم شهیدان علی‌اصغر علامت و حجی رمضانی، قطعنامه پایانی مراسم نهم دی‌ماه قرائت شد.

