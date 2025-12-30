پخش زنده
امروز: -
کاهش محسوس دمای هوا در خراسان جنوبی، بطور میانگین ۵ تا ۱۰ درجه سلسیوس تا صبح پنجشنبه ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: روند کاهشی دمای هوا که از شب گذشته آغاز شده، با کاهش محسوس دمای هوا بطور میانگین ۵ تا ۱۰ درجه سلسیوس تا صبح پنجشنبه ادامه دارد و این کاهش برای فردا در استان محسوس خواهد بود.
لطفی افزود:. با ادامه فعالیت سامانه بارشی به شکل ضعیفتر از روز گذشته، تا صبح فردا افزایش متناوب ابر، گاهی وزش باد شدید و در برخی نقاط بارش برف و باران پیش بینی شده .و علاوه بر تشکیل مه به ویژه در جادههای کوهستانی و مناطق سردسیر میتواند باعث کاهش دید افقی شود.
وی گفت: پرهیز از سفرهای غیر ضرور، در صورت الزام سفر همراه داشتن تجهیزات زمستانی، تهیه سوخت جایگزین، پیش بینی برق اضطراری، تنظیم دما در سالنهای پرورشی، اجتناب از پارک خودرو یا توقف در کنار ساختمانهای نیمه کاره و درختان فرسوده توصیه میشود..
کارشناس هواشناسی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته، سربیشه با دمای منفی ۱ درجه سردترین و دهسلم، بندان و طبس با ۲۱ درجه بالای صفر گرمترین مناطق استان گزارش شدهاند و نوسانات دمایی در مرکز استان نیز بین ۱۶ و ۱ درجه ثبت شده است.