به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامعباس حسینی با تأکید بر اهمیت راهبردی میعانات گازی بیان کرد: میعانات گازی به‌عنوان محصولی با ارزش افزوده بالا، افزون بر صادرات مستقیم، نقش تعیین‌کننده‌ای در تأمین خوراک صنایع پایین‌دستی و تولید فرآورده‌های با ارزش اقتصادی بالا دارد و افزایش تولید سال‌های اخیر، به‌طور مستقیم سبب رشد درآمدهای حاصل از فروش محصولات جانبی شده است.

وی مجتمع گاز پارس جنوبی را بزرگ‌ترین مرکز فرآورش گاز طبیعی کشور معرفی کرد و افزود: این مجتمع عظیم صنعتی با برداشت گاز ترش از میدان مشترک پارس جنوبی و فرآورش آن در پالایشگاه‌های متعدد، سهم تعیین‌کننده‌ای در تأمین خوراک پتروشیمی های مستقر در منطقه و پالایشگاه ستاره خلیج فارس دارد؛ پالایشگاهی که به‌عنوان بزرگ‌ترین پالایشگاه میعانات گازی جهان شناخته می‌شود.

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی اظهار کرد: این مجتمع با اتکا به توان متخصصان داخلی، اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، افزون بر افزایش ظرفیت تولید و ارتقای پایداری تأمین خوراک، نقش مهمی در تقویت امنیت انرژی، رشد اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده ملی ایفا می‌کند.