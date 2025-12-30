۹ دی روز هوشیاری، بیداری و بصیرت عمومی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ امام جمعه دستگرد برخوار با تاکید بر اهمیت شناخت صحیح تاریخ گفت: توجه به تاریخ می‌تواند مسیر حرکت آینده انسان را روشن کند و کسانی که از گذشته عبرت بگیرند، قادر هستند آینده را درست هدایت کنند.

حجت السلام جمال قربانی با اشاره به حوادث مربوط به فتنه سال ۱۳۸۸ و نقش نهم دی در پایان آن، دو عامل اصلی آسیب‌های وارده به کشور را دستکاری در بصیرت مردم و خودساخته نبودن برخی نخبگان عنوان کرد.

وی افزود:برای جلوگیری از تکرار مشکلات مشابه، باید همواره مراقب سطح آگاهی و شناخت مردم بود و همچنین از ورود افراد گرفتار در حسادت، تکبر و ریاست‌طلبی به عرصه مسئولیت‌ها جلوگیری کرد.

وی افزود: تنها با انتخاب نخبگان متعهد و پرهیزکار می‌توان از خطرآفرینی در جامعه پیشگیری کرد.