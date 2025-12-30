به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ به‌منظور صیانت از میراث‌فرهنگی شهرستان، عملیات پاکسازی حریم پایگاه میراث ملی ویگل از زباله‌ها و آلودگی‌های صنعتی با همکاری هیئت‌امنای شهرک صنعتی منطقه اجرا شد.

محمد جواد عبدلی ادامه داد:حفاظت از محوطه‌های تاریخی تنها محدود به مرمت آثار نیست، بلکه بخش مهمی از آن شامل مراقبت از محیط پیرامونی و جلوگیری از آلودگی‌های زیست‌محیطی است.

وی گفت:برنامه‌ریزی برای استمرار این‌گونه اقدامات زیست‌محیطی در دستور کار پایگاه قرار دارد تا ضمن پاسداشت میراث تاریخی، محیطی سالم‌تر برای بازدیدکنندگان و ساکنان منطقه فراهم شود.

محوطه باستانی در شرق شهر «بیدگُل» با نام ویگل قرار دارد که در ۲ فصل کاوش باستان شناسی، بقایای آتشکده‌ای متعلق به دوران ساسانی و همچنین دوران انتقالی ساسانی به اسلامی در آن کشف شده است.