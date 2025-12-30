به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم ولایتمدار و قدرشناس شهرستان اهواز صبح امروز نهم دی ماه با حضور باشکوه در مراسم تشییع پیکر مطهر حضرت آیت الله سید علی شفیعی از علمای برجسته استان و نماینده فقید مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، با این فقیه عالی القدر وداع و از سال‌ها مجاهدت و تلاش‌های علمی و فرهنگی ایشان تجلیل کردند.

پیکر پاک حضرت آیت الله شفیعی، از مقابل مسجد آیت الله شفیعی تا حرم مطهر علی ابن مهزیار اهوازی با حضور پرشور مردم قدرشناس تشییع شد. شرکت کنندگان با عزاداری و سوگواری در رثای اهل بیت (ع) پیکر مطهر این عالم فرزانه را تشییع کردند و یاد معظم له را گرامی داشتند.

پیکر مطهر حضرت آیت الله شفیعی پس از اقامه نماز توسط حجت الاسلام و المسلمین سید محمد نبی موسوی فرد، نماینده ولی فقیه در خوزستان در کنار فرزندان گرانقدرش طلبه شهید سید مرتضی و حجت الاسلام و المسلمین سید محسن شفیعی به خاک سپرده شد.