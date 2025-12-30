پخش زنده
سرپرست مرکز بهداشت کیش، گفت: بیستم دی مرحله اول واکسیناسیون تکمیلی فلج اطفال کودکان زیر ۵ سال در کیش آغاز می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر محمدرضا رضانیا، گفت: این طرح از ۲۰ تا ۲۲ دی ویژه کودکان متولد دی ۱۳۹۹ به بعد اجرا میشود.
او افزود: هدف از اجرای طرح واکسینه شدن کودکان زیر ۵ سال در برابر ویروس وحشی فلج اطفال است.
دکتر محمدرضا رضانیا با اشاره به اجرای طرح در دو روش، گفت: برای کودکان اتباع و کودکانی که در مناطق سکونت اتباع، واکسیناسیون خانه به خانه و با مراجعه کارشناسان مرکز بهداشت اجرا میشود.
سرپرست مرکز بهداشت کیش، گفت: والدین کودکان دیگر مناطق مسکونی کیش با مراجعه به مراکز و پایگاههای بهداشتی نزدیک محل سکونت خود فرزندان خود را واکسینه کنند.
دکتر محمدرضا رضانیا خاطرنشان کرد: مرکز خدمات جامع سلامت بوعلی، مرکز خدمات جامع سلامت فارابی، پایگاه سلامت سحر واقع در شهرک سحر و پایگاه سلامت خانواده واقع در منطقه مهستان آماده پذیرش و واکسینه کردن کودکان زیر ۵ سال هستند.
او افزود: واکسیناسیون روزانه از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ بعدازظهر در مراکز و پایگاههای بهداشتی انجام میشود.
دکتر محمدرضا رضانیا، جمعیت کودکان زیر ۵ سال در کیش را سه هزار و ۱۳۲ نفر برشمرد و گفت: از این تعداد هزار و ۱۹۱ کودک ایرانی و ۱۸۲ کودک اتباع غیر ایرانی هستند.
او افزود: واکسیناسیون فلج اطفال در این مرحله تکمیلی است و ارتباطی با واکسیناسیون معمول کودکان ندارد.
سرپرست مرکز بهداشت کیش، گفت: طرح تکمیلی واکسیناسیون فلج اطفال کودکان زیر ۵ سال به دلیل همجواری کشومان با کشورهایی که هنوز ویروس وحشی فلج اطفال در آنها ریشهکن نشده است، اجرا میشود.
دکتر محمدرضا رضانیا گفت: مرحله دوم طرح از ۲۵ تا ۲۷ بهمن اجرا خواهد شد.
او افزود: کلاسهای آموزشی و توجیهی برای کارکنان بهداشتی کیش برگزار خواهد شد تا جزئیات اجرای طرح برای آنان تشریح شود.
دکتر محمدرضا رضانیا از ساکنان درخواست کرد: ساکنان دارای کودک زیر ۵ سال در زمان اجرای طرح با کارشناسان بهداشت مرکز بهداشت کیش همکاری و یا با مراجعه به مراکز و پایگاههای بهداشتی کودکان خود را نسبت به ویروس وحشی فلج اطفال واکسینه کنند.