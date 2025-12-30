رئیس مرکز ملی فضای مجازی گفت: در عرصه جهانی فضای مجازی کمتر از ۱۰ کشور دارای هویت و نقش فعال هستند و ایران از جمله این کشور‌ها به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر سید محمد امین آقامیری دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی با جمعی از اعضای فراکسیون بانوان مجلس شورای اسلامی دیدار کرد.

در این نشست، دکتر آقامیری با تشریح وضعیت فضای مجازی در ایران و جهان، گفت: میانگین حضور مردم ایران در فضای مجازی نسبت به میانگین جهانی بالاتر است و حتماً باید به همین میزان نیز مسئولان به موضوع فضای مجازی توجه کنند.

وی با تاکید بر اهمیت حکمرانی فضای مجازی و راهبری این فضا با مشارکت جمعی، افزود: در فضای مجازی کمتر از ده کشور وجود دارد و خوشبختانه ایران جزو کشور‌های بازیگر و دارای هویت در این فضاست ولی حتماً باید برای تقویت این حوزه از مسیر توسعه خدمات فضای مجازی، اقدام کنیم.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان این که نسل ما، مهاجرین به فضای مجازی هستند یعنی در فضای حقیقی زندگی می‌کردیم ولی با ظهور و تقویت فضای مجازی به این فضا مهاجرت کرده‌ایم، اما نسل بعدی، شهروندان فضای مجازی هستند، تصریح کرد: باید برای حفظ و ارتقای جایگاه ایران در فضای مجازی تلاش کنیم و به این فضا، نگاه تمدنی داشته باشیم.

در ادامه این نشست، اعضای فراکسیون بانوان مجلس شورای اسلامی با بیان اهمیت ایجاد نگاه دقیق و عمیق نسبت به فضای مجازی برای مسئولان و قانون گذاران کشور جهت تصمیم گیری صحیح و همسو با این فضا، بر نقش خانواده، حل معضلات جوانان و بهره مندی از مزیت‌ها و جلوگیری از آسیب‌های فضای مجازی تاکید کردند.