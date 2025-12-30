یک دستگاه خودرو آتش‌نشانی به ارزش هفت میلیارد تومان، به ناوگان شهرداری مزداوند سرخس اضافه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،فرماندار سرخس گفت: شهر مزداوند در ۹۰ کیلومتری از سرخس در امداد رسانی به سانحه دیدگان منطقه از موقعیت بسیار حیاتی برخوردار است و با هدف ارتقاء توان عملیاتی و خدمات‌رسانی شهرداری مزداوند، یک دستگاه خودروی آتش‌نشانی جدید به ارزش ۷ میلیارد تومان با پیگیری‌های فرمانداری و همراهی نماینده حوزه انتخابیه محقق شد.

مجید ببگی افزود: این خودرو در آیینی با حضور غلامحسین مظفری استاندار خراسان رضوی به شهرداری مزداوند تحویل شد و به‌عنوان هفتمین وسیله نقلیه در دوره کنونی مدیریت شهری، توان عملیاتی شهرداری را به شکل چشمگیری افزایش خواهد داد.

فرماندار سرخس ادامه داد: با کارشناسی‌های انجام‌شده، شهر مزداوند به علت قرار گرفتن در کریدور محور ترانزیتی سرخس به مشهد وگستردگی حوزه امداد رسانی آن از موقعیت استراتژیکی در خدمات دهی مهار سوانح جاده‌ای برخوردار است لذا علاوه بر این خودرو، نیازمند یک دستگاه آمبولانس و یک دستگاه گریدر است که ان‌شاءالله با حمایت مسئولان پیگیر آن هستیم.