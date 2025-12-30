به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دکتر علی دهقان افزود: با راه‌اندازی بخش پیوند مغز استخوان از بهمن‌ماه ۱۴۰۱ تاکنون، ۶۰ مورد عمل پیوند مغز استخوان در این مرکز درمانی انجام شده است.

وی ادامه داد: اجرای این فرآیند نیازمند حضور کادر درمان حرفه‌ای و بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته روز دنیاست که در بیمارستان شهید صدوقی فراهم شده است.

رئیس بیمارستان شهید صدوقی یزد گفت: در این مدت، سه بیمار کودک و ۵۷ بیمار بزرگسال با موفقیت تحت پیوند قرار گرفته و به زندگی عادی خود بازگشته‌اند.