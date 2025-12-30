کنگره ملی شهید سردار «عبدالحسین برونسی» و ۲ هزار و ۱۶۲ شهید منطقه تربت حیدریه امروز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، این کنگره امروز همزمان با سالروز حماسه نهم دی، روز «بصیرت و میثاق با ولایت»با حضور سردار پاسدار «علی فدوی» مشاور فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دانشگاه تربت حیدریه آغاز شد.

نماینده مردم منطقه تربت‌حیدریه در این مراسم گفت: مهمترین پیام کنگره سردار برونسی و ۲ هزار و ۱۶۲ شهید در این شهرستان، پیروی از روش، منش و سلوک شهدا و ایستادگی در مقابل زورگویی‌های آمریکاست.

محسن زنگنه افزود: بر این اساس باید همچون دوران دفاع مقدس تنها با تکیه بر توانمندی خود متخصصان داخلی برای رفع مشکلات چاره جویی کنیم.

وی بیان کرد: یک پیام مهم کنگره برای مسئولان ارشد کشور این است که برای غلبه بر مشکلات تنها باید به شهدا و توانمندی نیرو‌های خودی اعتماد و توجه داشته باشید.

رئیس کنگره ملی شهید سردار «عبدالحسین برونسی» و ۲ هزار و ۱۶۲ شهید منطقه تربت حیدریه با تأکید بر نقش کنگره‌های شهدا در تقویت انسجام ملی و انتقال ارزش‌های ایثار به نسل جوان در این زمینه گفت: این رویداد‌ها پاسخی هوشمندانه به جنگ روایت دشمن برای ایجاد تفرقه است.

مجتبی شجاعی با اشاره به شرایط پیچیده کنونی و هجمه رسانه‌ای دشمنان، برگزاری کنگره‌های شهدا را ابزاری راهبردی برای تقویت سرمایه اجتماعی، امیدآفرینی و وحدت ملی دانست.

وی شهدا را سرمایه‌های ماندگار معنوی ملت ایران خواند و تأکید کرد که این کنگره‌ها تنها مراسم یادبود نیستند، بلکه بستری برای تبیین گفتمان مقاومت و انتقال ارزش‌های ایثار به نسل جوان هستند.

فرماندار تربت حیدریه با اشاره به پیشینه انقلابی و پیشتازی مردم تربت حیدریه در پیروزی انقلاب اسلامی و تقدیم ۲۱۶۶ شهید، تصریح کرد: کنگره شهدای این منطقه، تبلور همان روحیه همبستگی و حرکتی هویت‌ساز است که می‌تواند نسل جوان را با ریشه‌های انقلابی پیوند دهد.

شجاعی گفت: اسناد تاریخ شفاهی، وصیت‌نامه‌ها و زندگی‌نامه شهدا به عنوان سرمایه‌ای ارزشمند برای پیوند نسل امروز با ارزش‌های انقلاب اسلامی گردآوری و در قالب کتاب و آثار پژوهشی منتشر خواهد شد.

به گفته وی، این اقدامات نقش مهمی در حفظ و انتقال ارزش‌های انقلاب اسلامی به نسل کنونی دارد.