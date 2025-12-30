پخش زنده
امروز: -
با حضور معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی ساخت دروازه آغاز و بلوار و بوستان نهجالبلاغه در کاشان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی در آیین آغاز اجرای این طرح گفت: بلوار نهجالبلاغه بهعنوان نماد ورودی شهرکاشان به عنوان پرچمدار ترویج حکمت علوی ساخته میشود.
حجت الاسلام حمید رضا ارباب سلیمانی افزود: کاشان بهواسطه حضور شارحان برجستهای همچون سیدابوالرضا راوندی و قطبالدین راوندی در قرن پنجم هجری قمری، نقشی بیبدیل در شرح، حفظ و ترویج نهجالبلاغه دارد و از دیرباز، به عنوان پایتخت نهجالبلاغه شناخته میشود.
افتتاح بلوار نهجالبلاغه بهعنوان شریان فرهنگی شهر با بهرهگیری از نمادهای مفهومی و نوشتاری و افتتاح بوستان نهجالبلاغه به مساحت یازده هزار متر مربع بهعنوان فضایی عمومی برای انس، تفکر و آموزش همگانی از دیگر برنامههای این آیین بود.