دستاندرکاران برنامه «برمودا» شبکه نسیم امروز در امور ارتباط با مخاطبان (١۶٢) ادارهکل روابطعمومی سازمان صداوسیما حضور مییابند و به تماسهای مردم از گوشهوکنار کشور پاسخ میدهند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ادارهکل روابطعمومی صداوسیما امروز، سهشنبه، نهم دیماه از ساعت ١١ تا ١٢ میزبان برموداییها در امور ارتباط با مخاطبان است و علاقهمندان میتوانند در این ساعت با ١۶٢ تماس گرفته و با عوامل این برنامه گفتوگو کنند.
همچنین نشستی خبری از ساعت ١٢ تا ١٣ با حضور اصحاب رسانه برگزار خواهد شد.
فصل سوم برنامه «برمودا» با اجرای کامران نجفزاده و تهیهکنندگی مهدی مینایی روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه هر هفته ساعت ۲۱ از شبکه نسیم روی آنتن میرود.