فرمانده سپاه استان قزوین گفت: ملت ایران با حضور پرشور خود در این روز تاریخی، طراحی دشمن برای ایجاد بحران و انشقاق اجتماعی را متوقف کرد و الگویی موفق برای مقابله با براندازی نرم رقم زد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سردار رفیعی آتانی فرمانده سپاه استان در مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی با اشاره به اهمیت تاریخی حماسه نهم دی گفت: این روز یکی از یوم‌الله‌های ماندگار ملت ایران است که با ذات، هویت و اهداف نورانی ملت ایران عجین شده و هر ساله باید با شکوه گرامی داشته شود.

به گفته او، حماسه ۹ دی صرفاً یک اعتراض یا انتقاد نبود بلکه طراحی پیچیده دشمنان برای ایجاد بحران علیه جمهوری اسلامی ایران بود که ملت با حضور گسترده خود آن را ناکام گذاشت.

فرمانده سپاه استان افزود: دشمن در آن روز‌ها با بهانه‌گیری نسبت به نتایج انتخابات، بحران آشکاری را به میدان آورد و قصد داشت آن را به یک جنگ پنهان تبدیل کند. اگر حماسه نهم دی شکل نمی‌گرفت، این تهدید آشکار با طراحی پنهان دشمن پیوند می‌خورد و نتایج سختی برای کشور به همراه داشت. ملت ایران با حضور خود این نقشه را متوقف کرد.

سردار رفیعی آتانی دومین طراحی دشمن را ایجاد انشقاق اجتماعی دانست و گفت: دشمن می‌خواست مردم ایران را مقابل هم قرار دهد و جامعه را دچار تجزیه کند، اما ملت با خرد جمعی و حضور در میدان این راهبرد را ناکام گذاشت.

وی تأکید کرد: حماسه ۹ دی دعوای جریان‌های سیاسی نبود و هیچ‌کس حق ندارد آن را به سطح نزاع‌های سیاسی تقلیل دهد. دستاورد مهم این روز، پاسخ اجتماعی مردم به جنایت دشمن و تبدیل آن به الگویی برای مقابله با براندازی نرم بود.

وی با اشاره به تجربه انقلاب‌های رنگین در برخی کشور‌ها گفت: در حالی که بسیاری از کشور‌ها با چنین طراحی‌هایی دچار تغییرات اساسی شدند، ملت ایران با بصیرت و انسجام خود توانست دشمنان را ناامید کند و باید این حضور و هوشیاری مردم تجلیل شود.

فرمانده سپاه استان دستاورد دیگر حماسه ۹ دی را تثبیت انسجام ملی دانست و افزود: حضور مردم در این روز با تجمعات سیاسی گذشته و آینده تفاوت داشت؛ مردم برای انقلابشان، برای اطاعت از رهبری و برای شناخت دشمن به میدان آمدند. این حضور عقل اجتماعی ملت ایران بود که در تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی زنده مانده است.

سردار رفیعی آتانی در ادامه به نقش بی‌بدیل رهبری در شکل‌گیری این حماسه اشاره کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب با صبر راهبردی خود طی هشت ماه و با بیش از ۳۰ سخنرانی توانستند صف ملت را از فتنه‌گران جدا کنند و نقشه دشمن را ناکام بگذارند.

وی کرد که حساب ملت با فتنه‌گران جداست و این راهبرد امروز نیز در هر حادثه‌ای کارساز است.

فرمانده سپاه استان افزود: عنصر دوم در شکل‌گیری حماسه ۹ دی نقش مردم بود؛ مردمی که با فهم منطقی از دشمنشان و با فرهنگ عاشورایی به میدان آمدند و حضورشان را از هر تجمع سیاسی متمایز کردند. عنصر سوم عاشورا بود؛ جسارت به دستگاه اهل بیت موجب فوران عشق ملت ایران شد و مردم با الهام از فرهنگ عاشورا به صحنه آمدند. عنصر چهارم نصرت الهی بود که ملت ایران را در این حماسه یاری کرد.

فرمانده سپاه استان تأکید کرد: اگر بخواهیم نسخه حماسه ۹ دی را امروز اجرا کنیم، باید دوباره به همین عناصر اصلی یعنی رهبری، مردم، فرهنگ عاشورا و اعتقاد به نصرت الهی بازگردیم.

وی ضمن تقدیر از حضور مردم در مراسم گرامیداشت، گفت: حماسه نهم دی ماه نمونه‌ای موفق از نقش‌آفرینی ملت ایران در ناکام گذاشتن نقشه دشمنان بود و امروز نیز این تجربه پیش روی ماست.