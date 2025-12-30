به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مراسم گرامیداشت ششمین سالگرد سرباز وطن حاج قاسم سلیمانی با حضور خانواده شهید و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تالار وحدت برگزار شد.

زینب سلیمانی فرزند شهید طی سخنانی اظهار داشت: در این سال‌ها هنرمندان بسیاری برای معرفی شخصیت حاج قاسم پیش قدم شدند؛ در حقیقت هنر بهترین زبان برای معرفی شخصیت‌هایی همچون سرباز سلیمانی است، زیرا هنر به دل انسان‌ها نفوذ می‌کند.

وی با بیان اینکه شخصیت‌های بسیاری در راه ایران خون داده‌اند، گفت: حاج قاسم در همه عمر خود دنبال القاب و سمت نبود، همیشه خودش را سرباز وطن می‌دانست.

زینب سلیمانی ادامه داد: پاداش سال‌ها مجاهدت در گمنامی، قطعا شهادت است؛ امروز وظیفه ماست که این قهرمانان را به نسل‌های بعد معرفی کنیم.

در ادامه با حضور فرزندان شهید سلیمانی و سید عباس صالحی، از کتاب «باران گرفته است» نوشته احمد یوسف زاده و همچنین کتاب «سربازنامه» نوشته افشین اعلا رونمایی شد. همچنین خانواده‌های شهیدان محمد باقری و غلامعلی رشید هم برای تقدیر روی صحنه آمدند.

سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنان خود اقتدار ایران را وام دار رشادت‌های ایرانمردان در طول تاریخ تا عصر معاصر دانست و گفت: ایرانمردی در از دوران اسطوره‌ای تا عصر معاصر امتداد معنایی داشته است؛ به طور مثال در دسته اسطوره‌ای، رستم یک هویت است؛ فردوسی در شاهنامه به خوبی نشان می‌دهد که رستم چگونه در طول حیات خویش در تکاپوری صیانت از ایران بوده است.

وی افزود: حاج قاسم هم در طول حیات خود، در دوران دفاع مقدس و بعد در دوره فرماندهی قدس، برای صیانت از ایران کوشید.

صالحی پاسداری از ایران را یکی از مولفه‌های ایرانمردی برشمرد و گفت: این ویژگی در ایرانمردانی، چون شهید باقری و سردار رشید هم هویدا بود. ویژگی بعدی ایرانمردان را می‌توان آزادی و دفاع از مظلومان دانست.

وی ادامه داد: ایرانمرد آزادمرد نیز می‌باشد. همچنین نسبت آنها با خداوند دیگر معیاریست که باید الگو قرار بگیرد. اگر بخواهیم به ویژگی دیگری از ایرانمردان اشاره کنیم، میتوان خرد و عقلانیت را نام برد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ویژگی دیگر ایرانمردان را سجایای اخلاقی عنوان و مطرح کرد: ایرانمردان اهل فضائل و مکارم اخلاقی بودند. آنها صرفا سرباز وطن نبودند بلکه بر جان و روان خود هم فرماندهی می‌کردند.

در ادامه سمفونی حاج قاسم سلیمانی نوشته امیرحسین سمیعی و آرمان مهربان با رهبری نصیر حیدریان روی صحنه اجرا شد.