به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته با ادامه فعالیت سامانه بارشی در جو استان، ایستگاه ماهیرود با ۳۷ میلیمتر، سرند فردوس و فتح آباد خضری با ۱۸ میلیمتر، طارق با ۱۶میلیمتر از نقاط پربارش استان بوده‌اند.

لطفی افزود: در مود و نهبندان ۱۲ میلیمتر، قدمگاه ۱۱میلیمتر، حسین آباد و علی آباد زارعین ۱۰ میلیمتر، فتح آباد، مهوید و چاه عباس اردنی ۹میلیمتر، طبسین، کلاته گاویج و میغان ۸میلیمتر، چاهداشی، باغستان، کهنو، آرین شهر ۷ میلیمتر، زهری، فتح آباد، فردوس و اسلامیه ۶ میلیمتر، آتشکده، طاهرآباد، دستگرد و عباس آباد میم ۵ میلیمتر بارندگی ثبت شده است.

وی همچنین گفت: در قاین و سرایان ۴ میلیمتر، ایستگاه فرودگاهی بیرجند ۳ میلیمتر، بشرویه، حاجی آباد، خوسف، اسدیه و سربیشه حدود ۱ میلیمتر و فردوس کمتر از یک میلیمتر بارش گزارش شده است.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌ها، بارندگی‌ها تا امشب ادامه خواهد داشت.