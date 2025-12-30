ثبات مدیریتی در بهارستان با انتصاب رسمی عبدالحمید شرفی
در ادامه تغییرات مدیریتی دولت چهاردهم، سکان فرمانداری شهرستان بهارستان بهصورت رسمی و قانونی به عبدالحمید شرفی سپرده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
با پیشنهاد استاندار تهران و با صدور حکمی از سوی اسکندر مؤمنی وزیر کشور، عبدالحمید شرفی برای مدت چهار سال بهعنوان فرماندار شهرستان بهارستان منصوب شد.
این انتصاب، شرفی را به شانزدهمین فرماندار منصوبشده در دولت پزشکیان تبدیل میکند.
فرمانداری بهارستان در ماههای اخیر بهصورت سرپرستی اداره میشد؛ بهطوریکه مراد مرادی و پس از او عبدالحمید شرفی مسئولیت اداره این شهرستان را بر عهده داشتند.
اکنون با صدور حکم رسمی، دوره سرپرستی پایان یافته و مدیریت بهارستان وارد مرحلهای تازه و باثبات شده است.
انتظار میرود با تثبیت جایگاه فرماندار جدید، روند تصمیمگیریهای اجرایی، پیگیری مطالبات مردمی و اجرای برنامههای توسعهای در این شهرستان شتاب بیشتری بگیرد.
شهرستان بهارستان بهعنوان یکی از مناطق مهم و پرجمعیت غرب استان تهران، نیازمند مدیریتی منسجم و میدانی است ،امری که در دوره جدید، از فرماندار تازهمنصوب انتظار میرود بهطور جدی دنبال شود.
این انتصاب گامی دیگر در راستای تکمیل پازل مدیریتی دولت پزشکیان در استان تهران و تقویت ثبات اداری در سطح شهرستانها ارزیابی میشود.