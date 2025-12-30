بزرگداشت حماسه ۹ دی در مناطق مختلف کهگیلویه و بویراحمد
در سالگرد یومالله ۹ دی ، مردم ولایتمدار و غیور کهگیلویه و بویراحمد، بار دیگر بر بیعتی ناگسستنی با آرمانهای انقلاب اسلامی صحه گذاشتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مردم استان همزمان با سالروز حماسه ۹ دی با حضور گسترده در تجمعهای این روز، بار دیگر بر پایبندی خود به آرمانهای انقلاب اسلامی، ولایت فقیه و دفاع از مقدسات دینی تأکید کردند و جلوهای از وحدت و همبستگی اجتماعی را به نمایش گذاشتند.
مردم این استان در مناطق شهری و روستایی همزمان با سالروز حماسه ۹ دی با حضور گسترده در تجمعهای این روز، بار دیگر بر پایبندی خود به آرمانهای انقلاب اسلامی، ولایت فقیه و دفاع از مقدسات دینی تأکید کردند.
تجمع بزرگ مردمی حماسه ۹ دی، امروز سهشنبه، ۹ دی در نقاط مختلف استان با حضور اقشار مختلف مردم، مسئولان، خانوادههای شهدا، طلاب، دانشجویان و فعالان فرهنگی و اجتماعی برگزار شد؛ تجمعی که جلوهای از همبستگی اجتماعی و وحدت مردم استان در دفاع از ارزشهای دینی و انقلابی را به نمایش گذاشت.