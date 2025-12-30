عملیات راهداری برای بازگشایی مسیر بعد از دو ساعت، انتقال موفقیت‌آمیز مادر باردار ۳۳ ساله، ساکن روستای جیرانمینگه از توابع بخش کرفتو با موفقیت انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رأس ساعت ۲۰:۰۰ روز دوشنبه هشتم دی‌ماه، مادر باردار در سلامت کامل توسط تیم اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان امام خمینی (ره) دیواندره تحویل گردید.

این اقدام نمونه‌ای ارزشمند از همکاری بین‌بخشی و تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های امدادی و خدماتی در شرایط سخت زمستانی بود که بار دیگر اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در خدمت‌رسانی به مردم را نشان داد.