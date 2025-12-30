به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان در بازدید مسئولان قضایی از انبار‌های این سازمان گفت: در ۹ ماهه سال جاری، ۴۰۷ پرونده برای کالا‌های مکشوفه به ظن قاچاق در سامانه سازمان تشکیل شد.

علی افراشته افزود: با حمایت‌های دستگاه قضا، در حوزه فروش کالا‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۱۲۰ درصد رشد داشته‌ایم.

افراشته اضافه کرد: با اولویت‌بخشی به تسریع در تعیین تکلیف کالاها، شاهد رشد ۲۰۲ درصدی در این بخش هستیم که آماری مطلوب در عملکرد سالانه محسوب می‌شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هم در این بازدید با بیان اینکه وضعیت حراست و انبارداری نسبت به سال‌های گذشته پیشرفت رو به رشدی داشته است. گفت: نحوه نگهداری اجناس، صدور آراء قضایی و سرعت ترخیص کالا‌ها مورد ارزیابی میدانی قرار گرفت.

سعید جریده‌اصل بر دقت و حساسیت دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی در صدور آراء سریع برای جلوگیری از تضییع حقوق بیت‌المال تاکید کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان نیز در حاشیه این بازدید به تشریح آمار پرونده‌های ورودی پرداخت گفت: در ۹ ماهه امسال، حدود ۸ هزار و ۷۰۰ فقره پرونده به تعزیرات حکومتی وارد شده است که از این تعداد، یک هزار و ۳۵۲ فقره مربوط به قاچاق کالا و ارز بوده است.

حمزه لقمانی با بیان اینکه علاوه بر صدور حکم ضبط کالا‌های مکشوفه، متخلفان در مجموع پرونده‌های مختومه به پرداخت ۱۵۰۰ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شده‌اند افزود: مقدمات قانونی برای فروش این کالا‌ها توسط سازمان اموال تملیکی فراهم شده است.