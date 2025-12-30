به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، از صبح امروز بارش بارف در زپارت موجب سفید پوش شدن معابر و خیابان‌های این شهرستان شد و سبب خوشحالی مردم و کشاورزان این منطقه شده است.

شهرستان دزپارت به مرکزیت شهر دهدز در شمال شرق استان خوزستان و در مرز با استان چهار محال و بختیاری قرار دارد و به بام خوزستان معروف می‌باشد و این شهرستان از مناطق کوهستانی و برف گیر استان چهار فصل خوزستان است.

بنا بر پیش بینی اداره کل هواشناسی خوزستان، بارش باران و برف در استان تا امروز ادامه دارد.