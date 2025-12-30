\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u062d\u0645\u062f\u062c\u0639\u0641\u0631 \u0642\u0627\u0626\u0645\u200c\u067e\u0646\u0627\u0647 \u062f\u0631 \u0627\u062f\u0627\u0645\u0647 \u0633\u0641\u0631 \u062f\u0648 \u0631\u0648\u0632\u0647 \u062e\u0648\u062f \u0628\u0647 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0645\u0641\u062a\u062d \u0648\u0631\u0627\u0645\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0632\u062f\u06cc\u062f \u06a9\u0631\u062f.\n\u0645\u0639\u0627\u0648\u0646 \u0627\u062c\u0631\u0627\u06cc\u06cc \u0631\u0626\u06cc\u0633\u200c\u062c\u0645\u0647\u0648\u0631 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0632\u062f\u06cc\u062f \u0627\u0632 \u0645\u0631\u0627\u062d\u0644 \u062a\u06a9\u0645\u06cc\u0644 \u0627\u06cc\u0646 \u0637\u0631\u062d \u0645\u0637\u0644\u0639 \u0634\u062f.\n\u00a0\n\u06af\u0641\u062a\u0646\u06cc \u0627\u0633\u062a\u060c \u0645\u062d\u0645\u062f\u0635\u0627\u062f\u0642 \u0645\u0639\u062a\u0645\u062f\u06cc\u0627\u0646\u060c \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u062f\u0627\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0646\u06cc\u0632 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0632\u062f\u06cc\u062f \u062d\u0636\u0648\u0631 \u062f\u0627\u0634\u062a.\n\u00a0