پخش زنده
امروز: -
به مناسبت نهم دیماه، ویژه برنامه روز بصیرت و میثاق امت با ولایت در رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر رضوی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای کشور در این مراسم گفت: حوادث سال ۱۳۸۸ یکی از پیچیدهترین طراحیهای دشمنان علیه ملت ایران و هدف آن، فروپاشی امنیت، استقلال و هویت دینی کشور بود.
حجتالاسلام مصطفی رستمی با بیان اینکه هرچه از آن روزها فاصله میگیریم، اهمیت و آثار امنیتآفرین حماسه ۹ دی روشنتر میشود، افزود: این طراحی خبیثانه که با سادهانگاری برخی و همراهی آگاهانه یا ناآگاهانه عدهای دنبال شد، تلاش داشت خیمه نظام و ملت را به آتش بکشد، اما با عنایت الهی، هدایت اهلبیت (ع) و رهبری شجاعانه و متصل به هدایت الهی، ناکام ماند.
او ادامه داد: در آن زمان ملت ایران با بصیرت و هوشیاری، فتنه را شناخت و در لحظه حساس، مسیر حق را برگزید؛ بصیرت، آنگونه که قرآن و روایات بیان میکنند، تنها دیدن نیست، بلکه «درست دیدن» و تشخیص صحیح میدان است.
حجتالاسلام رستمی افزود: تاریخ نشان داده هرجا ملتها با بصیرت عمل کردند، به پیروزی و عاقبت نیکو رسیدند و هرجا این ویژگی کمرنگ شد، آسیب دیدند.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای کشور گفت: حماسه ۹ دی یادآور این حقیقت است که نجات ملت در گرو بصیرت، آگاهی و تبعیت از رهبری است.
در این مراسم که به همت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و آستان قدس رضوی برگزار شد، جمعی از مسئولان و مردم انقلابی مشهد حضور داشتند.