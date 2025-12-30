پخش زنده
زائران مرقد مطهر سردار شهید سلیمانی میتوانند در ایام هفته مقاومت بهصورت رایگان از موزهها و اماکن تاریخی استان کرمان بازدید کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمان از فراهمسازی امکان بازدید رایگان زائران مرقد مطهر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از اماکن تاریخی و موزههای کرمان در ایام هفته مقاومت خبر داد و این اقدام را نشانهای از رسم ادب، ارادت و تکریم مقام شامخ این شهید والامقام و زائران ایشان دانست.
مرتضی نیکرو ۹ دی در جمع خبرنگاران با اشاره به میزبانی شایسته استان از میهمانان ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: این تصمیم در راستای تکریم زائران سردار دلها و به عنوان جلوهای از احترام و ارادت مردم و مسئولان استان کرمان به مقام شامخ این شهید بزرگوار و زائران مرقد مطهر سردار دلها اتخاذ شده است.
وی افزود: زائرانی که به منظور زیارت مرقد مطهر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی به کرمان سفر میکنند، میتوانند در ایام هفته مقاومت از اماکن تاریخی و موزههای تحت پوشش ادارهکل میراثفرهنگی کرمان بهصورت رایگان بازدید کنند تا ضمن زیارت، با ظرفیتهای غنی تاریخی، فرهنگی و هویتی دیار کریمان نیز آشنا شوند.
نیکرو با تأکید بر جایگاه ویژه سردار شهید حاج قاسم سلیمانی در هویت مذهبی، ملی و فرهنگی ایران اسلامی بیان کرد: کرمان به عنوان زادگاه این شهید والامقام، خود را موظف میداند با تمام ظرفیتهای فرهنگی و تاریخیاش میزبان شایسته زائران باشد و این اقدام گامی در مسیر پاسداشت نام و راه سردار دلها و ترویج فرهنگ مقاومت و مکتب حاج قاسم است.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی استان کرمان در پایان خاطرنشان کرد: این ادارهکل با هماهنگی دستگاههای اجرایی مرتبط، تلاش دارد با ارائه خدمات مناسب و تسهیل شرایط بازدید، تجربهای ماندگار و در شأن زائران مرقد مطهر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی رقم بزند.