دنیا طلبی برخی خواص فتنه ۸۸ را رقم زد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ استاد دانشگاه افسری امیرالمومنین (ع) درآیین گرامیداشت یوم الله ۹ دی در بویین میاندشت، با تشریح حوادث سال ۸۸ گفت: درفتنه سال ۸۸ برخی از خواص گرفتار منفعت طلبی و دنیا طلبی شدند و برای رسیدن به قدرت، آن فتنه را رقم زدند و عدهای از مردم هم که از موضوع آگاه نبودند با این خواص همراه شدند.
سید محمد مهدی ابطحی افزود: درجریان فتنه زمانی که فتنه گران به خیمه اباعبدالله الحسین (ع) توهین کردند مردم متوجه شدند که دشمن به دنبال زدن ریشه اسلام وانقلاب هستند به همین خاطر یکباره در ۹ دیماه همه با گرایشهای مختلف سیاسی به خیابانها آمدند و بساط وفتنه وفتنه گران را جمع کردند.
وی با شاره به اینکه ۱۶ سال از حماسه ۹ دی گذشت ودشمن همواره دچار محاسبات غلط میشود گفت: دشمن با یک برنامه ریزی ۲۰ ساله و به امید آنکه مردم از نظام ناامید شدهاند، خرداد به ایران اسلامی حمله کرد و قصد داشت با اتحادی که بین منافقین و سلطنت طلبان ایجاد کرده بود ایران را به ۵ کشور تقسیم کند، اما این بار هم مردم با اتحاد وهمبستگی این نقشه دشمن را نقش برآب کردند.