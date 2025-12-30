معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری میبد: شرکت آب و فاضلاب باید حداکثر ظرف یک ماه آینده وضعیت حفاری‌های مرتبط با اصلاح، مرمت و توسعه شبکه‌های زیرساختی و انشعابات را تعیین تکلیف کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مهندس قاسم دهقانی در نشست هماهنگی شهرداری با ادارات خدمات‌رسان، خرابی‌های ایجادشده بر اثر حفاری‌های شهری را نگران‌کننده دانست و گفت: این وضعیت علاوه بر وارد کردن خسارت به معابر شهری، موجب نارضایتی شهروندان شده است و باید هرچه سریع‌تر ساماندهی شود.

وی با تأکید بر اینکه انجام هرگونه حفاری در س شهر بدون اخذ مجوز ممنوع است، افزود: از مجموع حدود ۲ هزار مورد گزارش‌شده در سطح شهر، بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ مورد مربوط به انشعابات آسفالتی است که نیازمند رسیدگی فوری است.

معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری میبد تصریح کرد: شرکت آب و فاضلاب موظف است ظرف مدت یک ماه آینده، وضعیت حفاری‌های ناشی از اصلاح، مرمت و توسعه شبکه‌های زیرساختی و همچنین ایجاد انشعابات را به‌طور کامل تعیین تکلیف کند.

دهقانی بر لزوم هماهنگی مستمر میان شهرداری و دستگاه‌های خدمات‌رسان تأکید کرد و افزود: ساماندهی حفاری‌ها و رعایت ضوابط فنی، نقش مهمی در حفظ کیفیت معابر شهری و افزایش رضایت عمومی دارد و انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها در این زمینه مسئولانه عمل کنند.