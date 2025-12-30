به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بنابراعلام روابط عمومی شبکه دامپزشکی اسفراین، در پی انجام نظارت‌های بهداشتی بازرسان بهداشتی شبکه دامپزشکی اسفراین از کارخانه‌های خوراک دام، طیور و آبزیان، مقدار چهار تن کنجاله کلزا که فاقد شرایط بهداشتی منجمله: ظاهر نامناسب و ارگانولیپتیکی، در محل یکی از کارخانه‌های خوراک آبزیان شناسایی و بعد از انجام نمونه گیری و انجام بررسی‌های لازم در محل آزمایشگاه مرکزی اداره کل دامپزشکی خراسان شمالی بعلت آلودگی شدید قارچی و کپک در محل معدن زباله شهرداری معدوم و از چرخه مصرف آبزیان خارج گردید.

نظارت مستمر بر روند تولید خوراک دام و طیور با استقرار مسئولین فنی بهداشتی در محل کارخانه‌های خوراک دام و طیور و آبزیان شهرستان از وظایف اصلی واحد نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی می‌باشد.

شهرستان اسفراین در حال حاضر دارای سه کارخانه خوراک دام و طیور و آبزیان می‌باشد.