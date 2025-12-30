به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بیروت؛ در حالی که رژیم اشغالگر سه تعهد اصلی خود را در توافق آتش بس اجرا نکرده است محافلی در لبنان بر طبل خلع سلاح می‌کوبند این در حالیست که دبیر کل حزب الله توجه همگان به اشغال سوریه از سوی صهیونیست‌ها را یادآور شد و تاکید کرد خلع سلاح مقاومت طرح آمریکایی - صهیونیستی است که در آن صورت لبنان عملا بی دفاع می‌شود.

رئیس جمهور لبنان در آستانه سال نو گفته با اقدامات دیپلماتیک شبح جنگ از کشور دور شده است این در حالیست که بر خلاف توافق آتش بس همچنان حملات به لبنان ادامه دارد، اشغالگران از مناطق اشغالی خارج نشده‌اند و هیچ خبری از آزادی بیست و یک اسیر لبنانی از زندان‌های رژیم اشغالگر نیست.

آتش بس در حالی یک طرفه آن هم از سوی لبنان ادامه دارد که اخیرا نخست وزیر کابینه لبنان بدون توجه به وضعیت اسرا، مناطق اشغالی و همچنین حملات مکرر صهیونیست ها، از آمادگی برای کمک به انحصار سلاح در شمال لیطانی تا همه مناطق لبنان تا مرز سوریه سخن گفته است.

موضوعی که هشام جابر سرلشکر بازنشسته ارتش لبنان آن را غیر قانونی دانست و گفت: این موضوع در اختیار نواف سلام نیست بلکه باید به قانون تبدیل شود و نباید نخست وزیر نظر خود را به عنوان نظر کل دولت تعمیم دهد.

با این حال برخی در لبنان عمده نگاهشان به نتایج دیدار‌های سران رژیم صهیونیستی و آمریکاست موضوعی که به اعتقاد محمد قانصو پژوهشگر مسائل راهبردی، یک خطای آشکار است.

وی گفت: به جای اینکه برای حل موضوعات داخلی به دیگران اتکا کنیم در عمل ارتش لبنان را برابر نظامیان اشغالگر قوی و مقاومت را هم تقویت کنیم.

قانصو تاکید کرد: وقتی نگاه‌ها به بیرون از لبنان باشد نباید انتظار داشت صهیونیست‌ها به آتش بس پایبند باشند چرا که طرف‌های بیرونی عمدتا حامی مالی نظامی و اطلاعاتی رژیم اشغالگر هستند و‌ ای کاش برخی در داخل وضع سوریه امروز را درک کنند که چطور با دخالت خارجی دچار تسلیم و بی ثباتی و از دست دادن ارتفاعات راهبردی شده است.

دبیر کل حزب الله هم خطاب به مخالفان مقاومت بر توجه به سه ضلع میهن ارتش و مقاومت تاکید کرده و گفته اگر در سوریه مقاومت وجود داشت ارتش اشغالگر موفق نمی‌شد و اگر مقاومت در لبنان خلع سلاح شود یعنی عملا کشور بی دفاع خواهد شد.

شیخ نعیم قاسم به مخالفان داخلی و خارجی مقاومت گفته مقاومت هرگز زیر بار فشار‌ها سر خم نمی‌کند و امتیاز‌های رایگان مانعی برای توقف حملات رژیم صهیونیستی نخواهد بود.