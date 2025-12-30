پخش زنده
برنامه ستاد ویژه توسعه فناوری برای تابآوری برق در نشست این ستاد به ریاست معاون اول رئیس جمهور، ارائه شد و پس از بحث و تبادل نظر، کلیات آن به تصویب رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای عارف، امروز سهشنبه ۹ دی ۱۴۰۴ در نشست ستاد ویژه توسعه فناوری، ضمن تبریک اعیاد ماه رجب، گفت: راهبرد دولت در زمینه استفاده از فناوریهای نوین، همافزایی دستگاههاست تا در این مسیر بتوانیم از فناوریها به خوبی در زمینههای مختلف از جمله تولید انرژی، افزایش بهرهوری و ارتقاء امنیت و راهبری شبکه انرژی بهره ببریم.
معاون اول رئیس جمهور، همچنین با توجه به تجربیات خوب وزارت نیرو از دهه ۶۰ در زمینه استفاده از فناوری، اظهار داشت: وزارت نیرو در این زمینه خدمات زیادی داشته و موفق بوده، بنابراین لازم است این تجربیات خوب احصا و بررسی شود.
آقای عارف با توجه به ضرورت همافزایی دستگاهها برای استفاده از فناوریهای نوین در بخشهای مختلف از جمله تولید برق، تصریح کرد: برنامه ستاد ویژه توسعه فناوری برای تابآوری برق، باید با استفاده از فناوریهای روز بهطور جدی، پیگیری و زمانبندی اجرای آن تعیین شود.
معاون اول رئیس جمهور گفت: امروز اجماع مناسبی بین دستگاههای اجرایی، بخشهای دانشگاهی و عرصه فناوری ایجاد شده است و باید از این فرصت برای رفع ناترازیها و جهش تولید انرژی استفاده کنیم.
اولویتهای این برنامه، بهینهسازی و ارتقاء بهرهوری در زنجیره تولید، انتقال در مصرف برق، تنوع سبد تولید کشور، ارتقاء امنیت شبکه و استفاده از فناوریهای نوین برای حل چالشهایی مانند وابستگیهای زیاد تولید به گاز، امنیت سایبری، فرسودگی زیرساختها، ناترازی اقتصاد برق، کاهش سرمایهگذاری و بهرهوری پایین است.
صرفهجویی در مصرف برق، ایجاد اشتغال پایدار در صنعت برق، افزایش بهرهوری و جلوگیری از خروج ارز، از اهداف برنامه ستاد ویژه توسعه فناوری برای تابآوری برق است.
گفتنی است در این نشست، وزیر نیرو، رئیس سازمان انرژی اتمی، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، سخنگوی دولت و مدیران دستگاههای اجرایی ، علمی و دانشگاهی مربوط به عرصه برق حضور داشتند.
همچنین در انتهای نشست، گزارشی از اقدامات کارگروه ارتقاء امنیت غذایی ارائه شد.