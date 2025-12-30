پخش زنده
بیش از دو هزار کودک و نوجوان بوشهری در بخش غیررقابتی بیستوهفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی با حضور فعال خود، پای قصههایی با مضامین متنوع فرهنگی، اجتماعی و آموزشی نشستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ در این بخش از جشنواره که همزمان با برگزاری مرحله استانی بیست و هفتمین جشنواره بین المللی قصه گویی استان بوشهر در مدارس شهر بوشهر برگزار شد، با حضور قصه گوها در بیش از ۱۰ مدرسه، قصههایی با موضوع صرفهجویی در انرژی و استفاده بهینه از آب و برق، قصههای بومی، محلی و اقوام، قصههای «نه گفتن» با هدف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، قصههای قرآنی و دیگر موضوعات تربیتی و هویتی برای کودکان و نوجوانان روایت شد؛ قصههایی که با زبان ساده و اثرگذار، مفاهیم عمیق فرهنگی را در راستای هویت بخشی دینی و فرهنگی به مخاطبان منتقل کردند.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر در حاشیه برگزاری این بخش از جشنواره با تأکید بر جایگاه قصه در تربیت نسل آینده گفت:قصه یکی از مؤثرترین ابزارهای فرهنگسازی است؛ ابزاری که بدون شعار و اجبار، مفاهیم مهمی مانند مسئولیتپذیری اجتماعی، صرفهجویی، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و هویت فرهنگی را به کودکان و نوجوانان منتقل میکند.
سمیه رسولی افزود:نشستن بیش از دو هزار کودک و نوجوان پای قصهها نشان میدهد که قصهگویی همچنان زنده، اثرگذار و مورد علاقه نسل امروز است و میتواند در مسیر آموزش غیرمستقیم و ماندگار نقشآفرینی کند.
این رویداد فرهنگی، با هدف تقویت فرهنگ عمومی، افزایش آگاهی اجتماعی و بهرهگیری از ظرفیت قصه در آموزش نسل کودک و نوجوان، یکی از پرمخاطبترین بخشهای بیستوهفتمین جشنواره بینالمللی قصهگویی در استان بوشهر به شمار میرود.