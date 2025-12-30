رئیس کل دادگستری استان، ایجاد فضای رقابتی سالم را یکی از شاخصه‌های مهم انتخابات پرشوردانست و بر لزوم توجه به مطالبات متعارف مردم تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجت‌الاسلام علی مصطفوی‌نیا رئیس کل دادگستری استان، در جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی استان قزوین مشارکت بالا را عامل اعتباربخشی به فرآیند انتخابات دانست و اظهار داشت: میزان مشارکت مردم، معیاری برای ارزش و اعتبار این نماد مردمی است.

وی با تأکید بر لزوم برگزاری انتخابات در موعد قانونی خود، گفت: بر اساس موازین قانونی، این انتخابات باید در وقت خودش برگزار شود.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه به تحلیل برخی ادعا‌ها درباره به‌تعویق افتادن انتخابات پرداخت و اظهار داشت:کسانی که می‌گویند فعلاً انتخابات برگزار نشود، در حقیقت خواسته و نقشه دشمن را اجرا می‌کنند و دشمن همین را می‌خواهد که بگوید حاکمیت از دل مردم برنخاسته و خواست مردم نیست.

حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا سلامت انتخابات را بالاتر از میزان مشارکت دانست و تصریح کرد: «سلامت انتخابات واقعاً برای نظام آبروست. حتی یک مورد مشکل هم اگر پیش بیاید، برای حکومت ما زیاد است.

وی از اختصاص بخش اول جلسات کاری به گزارش‌های مربوط به سلامت انتخابات خبر داد تا دستگاه‌های متولی پاسخگوی شایعات، مانند ادعای اجرای پیمانکاری در انتخابات، باشند.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به سوابق تاریخی، خاطرنشان کرد: امام بزرگوار ما و رهبر فرزانه انقلاب پاسخ‌های قاطع داده‌اند که انتخابات باید با همه جزئیات و در وقت خودش برگزار شود.

وی هشدار داد: گر مشارکت پایین باشد، دشمن آن را ضعف نظام تفسیر می‌کند.

حجت‌الاسلام مصطفوی‌نیا از مدیران حاضر خواست تا در جلسات آتی، برنامه‌ریزی لازم برای فعالیت کمیته‌های نظارتی، از جمله کمیته‌های تبلیغات و اطلاعات، را انجام دهند تا سلامت و شفافیت فرآیند انتخابات به طور کامل تضمین شود.

دادستان قزوین هم گفت: برگزاری ۴۲ دوره انتخابات تجربیات ارزشمندی را برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایجاد کرده است.

علی اصغر عسگری افزود: راهبرد و اهداف مختلفی در بحث انتخابات داریم که با بکارگیری تمام ظرفیت‌های موجود می توانیم به این راهبرد و اهداف دست یابیم.

وی موضوع سلامت و امنیت انتخابات را خط قرمز دستگاه قضایی استان در حوزه انتخابات عنوان کرد.

دادستان قزوین همچنین ایجاد شعبات ویژه و ایجاد هماهنگی لازم بین دستگاه‌های مختلف را از مهمترین برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی انتخابات عنوان کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان هم بر چهار محور اصلی «مشارکت، سلامت، امنیت و رقابت سالم» به عنوان ارکان اساسی هر انتخاباتی تأکید کرد.

فولیان افزود:هرچه میزان جرائم، تخلفات، سوءاستفاده‌ها و شائبه‌ها در فرآیند انتخابات کمتر باشد، اهداف امنیتی و صیانت از سلامت انتخابات بهتر محقق می‌شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری قزوین خاطرنشان کرد: رویکرد کلی این ستاد، با استناد به بخشنامه معاون اول قوه قضائیه، «پیش‌دستانه و پیشگیرانه» است. این رویکرد تمامی موارد مرتبط شامل نهاد‌های اجرایی و نظارتی، نامزدها، هواداران و هیأت‌های نظارت را در بر می‌گیرد و از طریق فراخوان، دعوت، هشدار، تذکر و ارشاد دنبال می‌شود.

وی تأکید کرد: اقدامات پیشگیرانه منحصر به روز انتخابات نیست و باید از هماکنون (قبل از انتخابات)، حین برگزاری و حتی پس از آن تداوم یابد.

فولیان یادآور شد: در صورت عدم تأثیر اقدامات پیشگیرانه، به عنوان آخرین راهکار، اقدامات قاطع قانونی اعمال خواهد شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اشاره به تشکیل کمیته تخصصی فضای مجازی در ستاد پیشگیری از جرائم انتخاباتی، از تأثیر مثبت اقدامات این کمیته در مدیریت فضای مجازی مرتبط با انتخابات خبر داد.

فولبان به اقدامات عملی این کمیته اشاره کرد و افزود: ۲۵ پیامک پیشگیرانه به نامزدها، ۲۵ پیامک به افراد حقیقی و ۲۵ پیامک به ناظران انتخاباتی ارسال شد. همچنین ۷ جلسه آموزشی برای مدیران کانال‌های فعال و پرتأثیر در فضای مجازی برگزار گردید.

وی از مسدودسازی کانال‌ها و سایت‌های متخلف و ارسال ۸۳ اخطار قانونی خبر داد و تأکید کرد: بررسی‌های دبیرخانه نشان می‌دهد این اقدامات در مهار شایعات، کنترل تبلیغات زودهنگام و کاهش التهابات فضای مجازی مؤثر بوده است. برنامه‌های آموزشی و آگاه‌سازی نیز در همین راستا ادامه دارد.

برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی در استان

دبیر ستاد انتخابات استان هم گفت: برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در استان قزوین به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.

محمد نصیری گفت: اولین مرحله فرآیند انتخابات از آذر ماه با دستور وزیر کشور آغاز شد و در روز بعد، دستورالعمل‌های ثبت‌نام داوطلبان انتخابات شهرداری و شورا‌های شهر و روستا ابلاغ گردید و یک ماه قبل از انتخابات، فرآیند تشکیل هیئت‌های اجرایی و نظارت توسط فرمانداران شروع شد.

دبیر ستاد انتخابات استان اعلام کرد: لیست نهایی اعضای هیئت‌های اجرایی در سامانه انتخابات ثبت شده است و ما در تشکیل این هیئت‌ها مشکلی نداشتیم.

وی تأکید کرد که تمامی فرآیند‌های مذکور با هدف تضمین سلامت و صحت انتخابات انجام شده است.

عملکرد ما در جلب اعتماد مردم مؤثر است

سید جعفر موسوی، دبیر هیئت نظارت بر انتخابات استان با تأکید بر نقش کلیدی عملکرد نهاد‌های نظارتی در ایجاد اعتماد عمومی، اظهار داشت: فعالیت‌های ما قطعاً در جلب اعتماد مردم به صحنه انتخابات بسیار مؤثر است و الحمدالله استان ما در ادوار مختلف انتخاباتی، شاهد فعالیت‌های ارزشمند دستگاه‌های اجرایی و نظارتی بوده است.

وی همچنین به نقش رسانه‌ها به ویژه رسانه ملی اشاره کرد و اظهارداشت: قطعا حضور پر شور مردم در انتخابات برای نظام مقدس جمهوری اسلامی بسیار ارزشمند است و حتی یک رأی نیز برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ارزشمند است.

دبیر هیئت نظارت بر انتخابات استان با بیان آرزوی توفیق در خدمت‌رسانی به نظام و اسلام، افزود: امیدواریم به اندازه وسع خود بتوانیم خدمت‌گزار خوبی باشیم و از خداوند منان می‌خواهیم که با حضور گسترده و پرشور مردم در انتخابات، مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی و دشمنان اسلام و ایران بزنیم.