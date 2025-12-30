پخش زنده
وزیر امور خارجه در ارتباط وبیناری با سفیر و دیپلماتهای کشورمان در ونزوئلا با قدردانی از خدمات و تلاشهای آنان؛ از آخرین تحولات این کشور و روابط دوجانبه تهران - کاراکاس، مطلع شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ سیدعباس عراقچی با تأکید بر موضع اصولی ایران در نفی هرگونه اقدام تهدید آمیز علیه حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ونزوئلا، ابراز اطمینان کرد که مردم این کشور با حفظ وحدت و انسجام ملی از استقلال و منافع ملی شان در برابر تحرکهای غیرقانونی آمریکا، دفاع خواهند کرد.
در این نشست برخط که مهدی سبحانی معاون اداری و مالی و زهرا ارشادی دستیار وزیر و مدیرکل آمریکای وزارت امور خارجه هم حضور داشتند، آقای چگنی، سفیر کشورمان در ونزوئلا هم گزارشی از اقدامهای انجام شده و یا در دستور کار، برای تقویت روابط دوجانبه، ارائه کرد.
برخی رسانهها در روزهای اخیر ادعا کرده بودند که دیپلماتهای ایرانی، محل ماموریت شان را در ونزوئلا ترک کردهاند.