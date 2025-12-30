به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه کاشان در این مراسم با اشاره به آیات قرآن گفت: مردم ایران از اوایل انقلاب نشان دادند که راه مقاومت در برابر زورگویی‌های ابرقدرت‌های جهانی را در پیش گرفتند و صبوری خانواده‌های شهدا و آزادگان جنگ تحمیلی در زندان‌های عراق، بهترین نمونه صبوری این مردم است.

حجت الاسلام و المسلمین سید سعید حسینی افزود: در دفاع مقدس ۱۲ روزه بار دیگر ملت ایران ثابت کردند که هنوز پای کار نظام و میهن اسلامی ایستاده‌اند و صبر و استقامت زیادی دارند.

وی گفت: ما باید آمریکا و روش‌های خیانتکارانه او را به جوانان به خوبی معرفی کنیم تا فریب تبلیغات دروغین رسانه‌ها و فضای مجازی را نخورند.