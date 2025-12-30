به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون سیاسی دفتر عقیدتی ـ سیاسی فرماندهی کل قوا، صبح امروز در مراسم گرامیداشت حماسه ۹ دی در اصفهان گفت: ۹ دی و همچنین عبور پیروزمندانه کشور از جنگ تحمیلی ۱۲روزه، جلوه‌هایی از ایستادگی ملت ایران در برابر فتنه‌ها و تهدید‌های پیچیده داخلی و خارجی است.

سردارسنایی راد با تبیین مفهوم «حماسه» افزود: حماسه زمانی شکل می‌گیرد که در برابر پدیده‌ای پیچیده و خطرناک، عده‌ای شجاعت تصمیم‌گیری به‌موقع داشته باشند، همان‌گونه که در ۲۱ بهمن ۵۷ با تشخیص خطر کودتا، مردم در صحنه ماندند و زمینه‌ساز حماسه ۲۲ بهمن شدند یا در ۱۹ دی ۵۷ و نیز در فتح خرمشهر که با وجود برتری دشمن، رزمندگان ما با اراده‌ای حماسی وارد میدان شدند.

معاون سیاسی دفتر عقیدتی ـ سیاسی فرماندهی کل قوا با اشاره به حوادث سال ۱۳۸۸ گفت: فتنه آن سال با ادعای تقلب آغاز شد؛ ادعایی که بزرگ‌ترین ظلم به نظامی بود که سالم‌ترین انتخابات‌ها را برگزار می‌کند، انتخابات در جمهوری اسلامی ایران مردمی و دارای نظارت‌های چندلایه است و امکان جابه‌جایی نتیجه با تقلب وجود ندارد.

سردار سنایی‌راد افزود: مشارکت بالای بیش از ۸۰ درصدی مردم در انتخابات ۸۸ می‌توانست نماد اقتدار ملی باشد، اما متأسفانه این ظرفیت به‌جای تبدیل شدن به سرمایه‌ای برای کشور، درگیر منازعات بیهوده سیاسی شد و فتنه‌ای چندماهه را رقم زد.

وی از عوامل شکل‌گیری و تشدید فتنه ۸۸ به مواردی، چون تأثیرپذیری از الگوی انقلاب‌های رنگی، شکل‌گیری کمیته‌های غیرقانونی، عبور از مرزبندی‌های انقلابی، میدان‌دار شدن جریان‌های معاند و نقش‌آفرینی رسانه‌ها و فضای مجازی نوظهور اشاره کرد و گفت: این روند با هنجارشکنی‌ها، بی‌اعتنایی به قانون و تعرض به مراکز امنیتی و نظامی به سمت ناامنی و براندازی سوق داده شد.

سردار سنایی‌راد با تأکید بر اینکه اهانت به نماد‌های عاشورایی نقطه اوج رسوایی فتنه بود، افزود: حوادثی مانند شعار‌های انحرافی در روز قدس، ۱۳ آبان و در نهایت هتک حرمت عاشورا، غیرت دینی مردم را برانگیخت و ملت ایران با حضور قاطع در ۹ دی، فتنه را پایان داد.

وی گفت: رهبری انقلاب با صبر و روشنگری، فرصت کافی به خواص دادند، اما سکوت و منفعت‌طلبی برخی از آنان موجب مردودی‌شان شد و در نهایت این مردم بودند که در کنار ولایت ایستادند و حماسه‌ای بزرگ را رقم زدند.

معاون سیاسی دفتر عقیدتی ـ سیاسی فرماندهی کل قوا با مقایسه حماسه ۹ دی و جنگ تحمیلی ۱۲روزه اخیر افزود: دشمنان تصور می‌کردند با فشار خارجی و بروز شکاف داخلی می‌توانند کشور را به سمت ناامنی و حتی تجزیه سوق دهند، اما اتحاد و انسجام مردم، محاسبات آنان را به‌هم زد و موجب شد دشمن به آتش‌بس تن دهد.

وی با اشاره به رشادت رزمندگان و عبور موشک‌های ایرانی از لایه‌های پدافندی دشمن گفت: این پیروزی‌ها نتیجه نبرد حماسی نیرو‌های مسلح و همراهی مردم است؛ مردمی که اختلافات سیاسی را کنار گذاشتند و برای امنیت، عزت و آینده کشور به میدان آمدند.

سردار سنایی‌راد ادامه داد: حماسه‌هایی مانند ۹ دی بخشی از هویت تاریخی و انقلابی ملت ایران است و حضور امروز مردم نیز پیامی روشن به دشمنان می‌دهد که این ملت همچنان پای ارزش‌ها، ولایت و عزت ملی ایستاده است.