شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی در خصوص افت فشار یا قطعی آب در مناطقی از کلانشهر تبریز اطلاعیهای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،در اطلاعیه شرکت آب و فاضلاب آذربایجانشرقی آمده است:با توجه به کمبود ذخایر آب تبریز به اطلاع ساکنین محترم واقع در شهرک باغمیشه، الهیه، رشدیه، رشدیه ۲، ولی امر میرساند در ساعات ظهر روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۴/۱۰/۹ احتمالاً با کمبود فشار آب یا قطعی آب مواجه خواهند شد بنابراین ضمن عذرخواهی از شهروندان محترم ساکن در مسیرهای یاد شده تقاضا دارد با صبر و شکیبایی خود این شرکت را همراهی فرمایند.