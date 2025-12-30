پخش زنده
امروز: -
تلویزیون امروز با دو رویکرد آموزشی و مستند، میزبان گفتوگویی درباره مفهوم بصیرت و نقش آگاهی در تربیت نسل نوجوان در برنامه «مثبت آموزش» است و همزمان شبکه فراتر با پخش مستند «تونی کروس»، به زندگی و دوران حرفهای یکی از چهرههای ماندگار فوتبال آلمان میپردازد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «مثبت آموزش» با نگاهی آموزشی و اجتماعی، به مناسبت روز بصیرت به بررسی نقش آگاهی و تحلیل درست در تربیت نسل نوجوان میپردازد.
در این قسمت از برنامه مثبت آموزش، شیما غلامیر بلوچی، معلم و استاد دانشگاه فرهنگیان، درباره جایگاه بصیرت در نظام آموزشی و نقش معلمان در پرورش تفکر نقادانه دانشآموزان سخن میگوید.
در ادامه مرتضی عبدی، رئیس اداره امور بینالملل مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، با اشاره به ابعاد اجتماعی و حقوقی بصیرت به اهمیت آگاهی عمومی در تصمیمگیریهای فردی و جمعی میپردازد.
همزمانی نگاه آموزشی و حقوقی در این گفتوگو، تصویری جامع از مفهوم بصیرت در جامعه امروز ارائه میدهد.
برنامه «مثبت آموزش» امروز به مناسبت روز بصیرت، ساعت ۱۶ با اجرای زهرا حاجیعلی و سجاد زینالعابدین از شبکه آموزش سیما روی آنتن میرود.
مستند «تونی کروس»
مستند ورزشی «تونی کروس» با نگاهی بیوگرافیک به زندگی و دوران حرفهای یکی از برجستهترین هافبکهای فوتبال جهان، با کیفیت ۴K-HDR از شبکه فراتر پخش میشود.
مستند «تونی کروس» محصول سال ۲۰۱۹ کشور آلمان، به کارگردانی و نویسندگی مانفرد اولدنبرگ، زندگی حرفهای و مسیر فوتبالی تونی کروس، ستاره نامدار فوتبال آلمان را به تصویر میکشد.
تهیهکنندگی این مستند را توربن بوکلمان، لئوپولد هوش و پیتر ولف بهصورت مشترک برعهده داشتهاند.
این مستند به بررسی ویژگیهای فنی و شخصیتی تونی کروس میپردازد؛ بازیکنی که بهعنوان یکی از معدود فوتبالیستهای جهان، همواره به دلیل تسلط مثالزدنی بر توپ، هوش بازیسازی و دقت در پاسکاری مورد تحسین کارشناسان و علاقهمندان فوتبال بوده است.
تونی کروس متولد ۴ ژانویه ۱۹۹۰ در شهر گرایفسوالد آلمان است و در طول دوران حرفهای خود، نقش مؤثری در موفقیتهای باشگاهی و ملی فوتبال آلمان ایفا کرده است. او در پایان رقابتهای یورو ۲۰۲۴، از بازیهای ملی خداحافظی کرد و به یکی از چهرههای ماندگار تاریخ فوتبال آلمان تبدیل شد.
مستند «تونی کروس» با کیفیت ۴K-HDR، جمعه ۱۲ دی، ساعت ۲۲:۰۰ از شبکه فراتر پخش میشود و تکرار آن روز بعد ساعت ۱۳:۳۰ است و همچنین بازپخش هفتگی این مستند یکشنبه ساعت ۸:۴۵ صبح و ۲۰:۰۰، دوشنبه ساعت ۳:۰۰ بامداد و سهشنبه ساعت ۱۸:۰۰ روی آنتن میرود.