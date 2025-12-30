به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: خراسان رضوی حدود ۲۰ درصد از اراضی تحت کشت این محصول در کل کشور را به خود اختصاص داده است.

سعید خوش‌قامت افزود: کشت چغندر قند در ۲۰ شهرستان استان انجام می‌شود و ۹ شهرستان تربت‌جام، تربت‌حیدریه، جغتای، جوین، چناران، فریمان، گلبهار و مشهد حدود ۸۵ درصد سطح زیر کشت استان را دارند.

وی بیان کرد: میانگین کشت در چهار سال اخیر ۱۹ هزار و ۸۸۰ هکتار با عملکرد تقریبی ۵۶ تن در هکتار بوده و بیشترین سطح کشت هم در شهرستان جوین با حدود چهار هزار هکتار است.

خوش‌قامت اظهار کرد: از ۳۱ کارخانه قند کشور هفت واحد با ظرفیت سالانه یک میلیون و ۷۵۰ هزار تن در این استان مستقر است.

وی افزود: ظرفیت خالی کارخانه‌های استان حدود ۵۵۰ هزار تن است که در سال‌های اخیر ۴۰۰ هزار تن آن از خارج خراسان رضوی به‌ویژه استان‌های غربی تأمین شده است.

خوش‌قامت بیان کرد: در گزارش کشت چغندر قند بهاره سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲، سطح ابلاغی بر اساس طرح الگوی کشت ۱۷ هزار هکتار بود، اما سطحی که کشت شده ۲۱ هزار و ۵۰۰ هکتار است و میزان کل محصول تحویلی به کارخانه‌های قند یک میلیون و ۵۷۶ تن بود که یک میلیون و ۱۳۶ هزار تن معادل ۷۲ درصد از داخل استان و ۴۴۰ هزار تن از خارج استان بوده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی گفت: برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ در بخش کشت پاییزه ۲۷۵ هکتار در پنج شهرستان مستعد از جمله درگز، سرخس و تربت‌جام کشت شده است.

خوش‌قامت افزود: در کشت بهاره، سطح ابلاغی طرح الگوی کشت ۱۹ هزار هکتار با تولید یک میلیون و ۱۲۲ هزار تن بود که در این رابطه سطح کشت شده به۲۱ هزارو ۵۰۰ هکتار رسیده است.

وی افزود: میانگین تولید استان در واحد سطح (هکتار) حدود ۵۶ تن است ولی تعدادی از بهره‌برداران رکورد‌های بالای ۱۳۰ تن در هکتار را نیز داشته‌اند.