پخش زنده
امروز: -
مدیر سرمایه انسانی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) از تعامل مستمر با مراکز آموزشی استان خراسان رضوی برای رفع کمبود متخصصان معدن خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از ایمیدرو، مدیر سرمایه انسانی و پشتیبانی این سازمان در نشست مشترک با مدیرکل آموزش فنی و حرفهای خراسان رضوی، سرمایه انسانی را محور اصلی توسعه سازمانی دانست و تأکید کرد: «تعامل مستمر با مراکز آموزشی برای رفع کمبود نیروی متخصص ضروری است.»
جواد صلاحی بهرهگیری از ظرفیتهای آموزشی این استان را زمینهساز تربیت نیروی ماهر، کاهش شکاف مهارتی و پاسخگویی به نیازهای واقعی بخش معدن و صنایع معدنی برشمرد.
حمیدرضا موسوی مدیرکل آموزش فنی و حرفهای خراسان رضوی نیز با اشاره به نقش کلیدی آموزشهای مهارتی در توسعه پایدار، گفت: «توسعه دورههای تخصصی منطبق با نیاز صنعت معدن، از اولویتهای ما است و همکاری با ایمیدرو به ارتقای مهارتها و بهرهوری نیروی انسانی کمک شایانی میکند.»
در این نشست، قاسم حسنزاده مجری طرح توسعه و توانمندسازی نیروهای متخصص ایمیدرو، برنامههای آموزشی سازمان را تشریح کرد که شامل جذب و اشتغال فارغالتحصیلان جوان دانشگاهی، آموزش و اشتغال سربازان وظیفه، ایجاد مراکز تخصصی آموزش و برگزاری دورههای تربیت تکنسین در حوزه معدن و صنایع معدنی برای ایجاد اشتغال پایدار است.