فرماندار شهرستان دیّر از برگزاری جشنوارهای با محوریت شتر در دیر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ علیرضا سجادی گفت: این رویداد با همکاری گسترده نهادها و هدف معرفی ظرفیتهای اقتصادی، گردشگری و زیست محیطی شتر برگزار میشود.
وی اظهار داشت: این جشنواره در اواخر بهمن امسال برگزار خواهد شد و هدف اصلی آن، معرفی و بالفعل کردن ظرفیتهای سهگانه گردشگری، اقتصادی و اهمیت زیستمحیطی گونه ارزشمند شتر ذبه است.
فرماندار دیر با اشاره به جایگاه ممتاز شهرستان دیّر در استان بوشهر، تأکید کرد: این شهرستان با داشتن بیش از ۱۷۰۰ نفر شتر، میزبان بیشترین جمعیت شتر در استان بوشهر است و این یک مزیت و فرصت بزرگ برای ما محسوب میشود.
سجادی در ادامه به محتوای غنی این جشنواره اشاره کرد و گفت: در این رویداد، تنها به نمایش شتر اکتفا نمیکنیم. محصولات دامی و عشایری، صنایع دستی اصیل، خوراکهای محلی و دیگر فرآوردههای مرتبط، از ارکان مهم و مورد اهمیت این جشنواره خواهند بود.
وی از تشکیل یک کارگروه گسترده برای برگزاری جشنواره خبر داد و افزود: میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، جهاد کشاورزی، امور عشایر، شهرداریها و بخشداریها، اداره ورزش و جوانان و هیئت اندیشه ورز آب و محیط زیست بنیاد نخبگان، همگی با ما همکاری میکنند. همچنین، به دنبال ثبت ملی و منطقهای این رویداد با همکاری میراث فرهنگی هستیم تا ماندگار شود.
سجادی افزود: در حاشیه این جشنواره، کارگاههای آموزشی مختلفی از جمله شترسواری، شترداری، مدیریت علوفه و دیگر موضوعات تخصصی برگزار میشود تا هم برای مردم جذاب باشد و هم باعث ارتقای دانش بهرهبرداران این عرصه شود.