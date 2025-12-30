مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان اعلام کرد: محور تاراز تا انتهای حوزه استحفاظی استان چهارمحال و بختیاری به علت بارش سنگین برف، لغزندگی سطح جاده و کاهش ایمنی تردد، به‌منظور انجام عملیات برف‌روبی و ایمن‌سازی مسیر تا اطلاع ثانوی مسدود است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، نیرو‌های راهداری به‌صورت مستمر در حال انجام عملیات برف‌روبی و بازگشایی مسیر هستند و هرگونه اطلاع‌رسانی در خصوص بازگشایی مسیر، از طریق همین مرکز اعلام خواهد شد.

بنابر اعلام مرکز مدیریت راه‌های استان در روز سه‌شنبه ۹ دی ماه، از کاربران جاده‌ای درخواست می‌شود ضمن پرهیز از تردد‌های غیرضروری در این محور، پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها از طریق سامانه تلفنی ۱۴۱ مطلع شده و توصیه‌های ایمنی به‌ویژه در محور‌های کوهستانی را جدی بگیرند.